El atacante de Cristina Kirchner fue imputado por pedofilia: tenía fotos y videos de abusos de menores

Tras una investigación de requisas informáticas, este martes, Fernando Sabag Montiel fue imputado por pedofilia. Su celular tenía más de 100 fotos y videos de menores de edad “participando de actividades sexuales explícitas”.

A mediados de septiembre, el fiscal Carlos Rívolo había enviado a la Justicia porteña todo el material recuperado del celular de Sabag Montiel.

En el marco de la investigación, la fiscal Daniela Dupuy, del Ministerio Fiscal Porteño, intimó a Sabag Montiel a hacer un descargo sobre el material encontrado en la tarjeta SD del dispositivo.

La imputación formal contra Sabag Montiel es por tenencia con fines de distribución de casi 120 archivos de imágenes y videos, y la distribución de tres videos.

El celular del imputado no había podido ser requisado en un principio. Sin embargo, sí se logró extraer la tarjeta de memoria SD donde se encontraron estas fotografías.

Cincuenta gigas de información del teléfono celular fueron recuperados durante una pericia hecha por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), incluidos los mensajes y contactos en el sistema de mensajería encriptado Telegram.

"50 gigas es el total de información recuperada del teléfono de Sabag Montiel", informaron fuentes de la investigación a Télam.

El teléfono de Sabag Montiel se había resetado al inicio de la investigación, tras ser manipulado en un intento por abrirlo, y en un primer momento sólo se accedió a parte del contenido.

La pericia para intentar recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la "nube" comenzó el 28 de septiembre último en la Oficina Criminalística de la PSA con presencia de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la querella que representa a la Vicepresidenta.

El procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a Sabag Montiel en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características al suyo.

Durante el proceso se restablecieron contraseñas y esto "permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes" en esas cuentas, un procedimiento conocido como "take out". En relación al sistema de mensajería WhatsApp no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas pero sí se descargaron los datos existentes en la "nube" del servidor de la aplicación y serán analizados.

En cuanto a la red social Instagram, se detectaron cuentas vinculadas a Sabag Montiel pero suspendidas por decisión de la empresa "Meta".

En particular, se recuperaron mensajes de Telegram desde diciembre de 2020 y archivos multimedia que se espera provean "información clave" a fines de establecer si hubo "autores intelectuales" en el plan para atentar contra la Vicepresidenta que se concretó sin éxito el 1 de septiembre cuando volvía a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están procesados con prisión preventiva como autores del intento de magnicidio cometido contra la Vicepresidenta el 1 de septiembre pasado.

Paralelamente, los otros dos detenidos por el hecho, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo, apelaron ante la Sala I de la Cámara Federal porteña los procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios del intento de homicidio.