Este miércoles se conoció un importante anuncio sobre la situación judicial de Elián Valenzuela, conocido en el ambiente artístico como L-Gante. Cabe señalar que el exponente de la Cumbia 420, se encuentra detenido hace casi tres meses en la DDI de Quilmes, tras una denuncia por privación ilegal de la libertad y amenazas.

De acuerdo a la declaración de su abogado Diego Storto, quien charló con la prensa, L-Gante podría salir de la cárcel "en cualquier momento".

En este sentido, la defensa del artista, dio detalles de la situación judicial del artista.

“L-Gante está detenido por horas, si quiere le doy la primicia en cualquier momento se va a determinar su libertad en virtud de que ayer fue la última declaración testimonial que solicitamos a partir de mi intervención en la causa, yo hace un mes que estoy en la causa”, expresó Storto a Radio 10.

"Mi vida colapsó": La Joaqui rompió el silencio, reveló detalles de su duro presente y quebró en llanto

Por otra parte, el abogado que se sumó hace un mes, se sorprendió por la causa y la calificó como “acéfala”, al momento de trabajar en el caso.

De esta manera, remarcó que “no había un trabajo hecho, no había testigos, no había nada”.

“Había alguien que había descripto un hecho y claramente la fiscalía al no tener defensa, o al no tener alguien que diga, no no fue de esta manera, van para adelante con los tiempos procesales y lo procesaron”, agregó.

“A partir de mi intervención, de mi estudio, empezamos a aportar testimonios, situaciones, a ilustrar el cuadro al juez y al fiscal y al juez sobre que era en verdad lo que había pasado. Ayer se terminó definiendo esto, en términos un poco burdos como una pelea de borrachos que hace 90 días que lo tiene preso a L-Gante”, recordó el abogado.