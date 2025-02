Roberto Alejandro Romero, acusado de haber asesinado a puñadas a Maximiliano Cifuentes, seguirá otros dos meses detenido bajo prisión preventiva. Así lo confirmó a ADNSUR la madre de la víctima, Bárbara Sarmiento, luego de la audiencia judicial realizada este viernes en Comodoro.

“Le dieron dos meses más, le agradezco a la jueza. Él está pidiendo domiciliaria en la casa de la suegra, para que lo cuiden la señora y las hijas. No me parece que tenga ese beneficio, cuando yo ni siquiera me puedo levantar de mi cama, porque me quitó todo”, remarcó Bárbara.

La mujer, acompañada de familiares y amigos que se manifestaron frente a la oficina judicial, afirmó que en el expediente hay pruebas que acreditan la autoría de Romero, con testigos que lo ubican en el lugar del crimen.

También se refirió a la versión de la defensa del acusado sobre la discusión previa al homidicio, cometido el 1° de enero en el barrio Laprida. “La razón por la que se produce el incidente no es porque estaba orinando afuera, sino por un tocamiento, de tipo sexual” de una mujer, había afirmado el abogado Guillermo Iglesias durante la audiencia judicial previa. “Quieren tirar como que él tocó a la chica, pero no hay ningún testigo que haga referencia a esa situación”, señaló la mamá de Cifuentes.

La próxima audiencia se realizará dentro de dos meses para volver a revisar la prisión preventiva. Mientras tanto, Bárbara mantendrá su reclamo de Justicia. “Me quitó a mi hijo por una razón ilógica. Maxi trabajaba y estaba en la casa. De vez en cuando salía con amigos. Ese día estaba en el lugar equivocado”, concluyó.

CÓMO FUE EL CRIMEN

El crimen ocurrió durante la madrugada del primer día del año, cerca de las 5.30. Menos de 24 horas después fue detenido Romero, de 33 años, señalado como autor del homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Cifuentes, un joven de 21 años que había sido padre hacía siete meses, se encontraba en compañía de un amigo en las cercanías de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, en la zona conocida como "60 viviendas" del barrio Laprida.

En ese lugar se produjo un altercado con una mujer. Poco después habría llegado acusado, quien tras una discusión atacó a la víctima con un elemento cortante y le dio tres puñaladas que le provocaron la muerte.