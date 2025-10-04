El abuelo de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela reveló el fuerte consejo que le dio Burlando: “No nos dejó...”

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, habló públicamente sobre el dolor y la impotencia que atraviesan los familiares.

En una entrevista con Radio Rivadavia, relató cómo los padres de las víctimas intentan sobrellevar la pérdida mientras avanza la investigación judicial, y aseguró que el abogado Fernando Burlando les pidió mantener la calma porque la causa “está bien encaminada”.

Del Castillo explicó que el impacto emocional fue devastador y que los padres llegaron a plantearse enfrentar a los acusados detenidos, identificados como “Pequeño J” y “Osorio”. “Ellos, como todo padre, quieren ir donde está este personaje, que cuando trajeron querían ir a San Justo, tirarle piedra, no sé, ¿me entiende?”, relató. En esa línea, reconoció que él mismo sintió lo mismo: “Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo”.

Con el correr de los días, la familia fue recibiendo los resultados de las autopsias. Fue entonces cuando escucharon una advertencia que los marcó. “Mirá, yo soy papá, pero no te aconsejo. Para mí es muy fuerte, que no soy nada. ¿Te imaginás para vos cómo podés llegar a hacer esto?”, recordó Antonio sobre el consejo recibido. Desde ese momento, su hijo decidió no leer los informes ni ver las fotografías que describían el estado de los cuerpos. “Las cosas que se hicieron son muy malas”, agregó con la voz quebrada.

A lo largo de la charla, el abuelo de Brenda y Morena reflexionó sobre la violencia con la que se cometieron los crímenes y la necesidad de justicia. “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó. La frase resumió el desconcierto que recorre a toda la familia desde que conocieron los detalles del caso.

Del Castillo también habló de cómo cambió la vida en los barrios y de la sensación de inseguridad que se respira a diario. “Toman, se drogan, se pegan, se matan. Yo lo veo a diario esto que está pasando en todos lados”, señaló. Para él, los jóvenes viven en una dinámica cada vez más peligrosa, marcada por el consumo y la violencia.

En otro tramo de la entrevista, el hombre recordó con emoción a sus nietas y contó que había compartido momentos con ellas poco antes del crimen. “Las había visto hacía poco más de un mes”, comentó. Desde entonces, los recuerdos son lo único que sostiene a la familia mientras esperan que avance la causa.

Antes de finalizar, Del Castillo se dirigió directamente a los jóvenes y lanzó un mensaje que buscó trascender el caso. “Estos sinvergüenzas se sirven de los pibes. Háganle caso a mamá, me están viendo sufrir. Y si ustedes no le hacen caso a mamá y a papá, le van a dejar sufrimiento a los padres”, expresó. Sus palabras fueron tomadas por muchos oyentes como una advertencia, pero también como una muestra del dolor que deja la violencia cuando alcanza a las familias.