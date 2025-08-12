La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi, confirmó que la nueva Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia ya abrió sus puertas y que el 20 de agosto se concretará un hecho histórico: la primera audiencia en sus modernas salas.

“En la actualidad se encuentran completamente habilitadas la planta baja y todo el primer piso del edificio. Tanto la planta baja como el primer piso van a albergar todo lo que es el fuero civil, es decir, lo no penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia”, detalló Banfi.

La magistrada explicó que el traslado de dependencias se llevó a cabo en etapas: primero se mudaron los juzgados laborales 1, 2 y 3, la Oficina de Notificaciones y Mandamientos y el Juzgado de Paz. Luego, en una segunda fase, se instalaron la Oficina de Gestión Unificada Civil y Comercial, los juzgados civiles 1, 2 y 3, el Servicio Público de Mediación y el Juzgado Contencioso Administrativo. “Estos organismos ya se encuentran instalados en la ciudad”, afirmó. También se sumará una oficina del Ministerio de la Defensa Pública.

Para coordinar la puesta en marcha del edificio, se conformó la Unidad de Gestión Administrativa (UGA), integrada por la contadora Mónica Silvestre, la arquitecta Mónica Lal y la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, doctora Verónica Roberts. “Esta unidad de gestión coordina con jueces y magistrados para organizar todo lo que tiene que ver con la marcha del edificio”, explicó Banfi.

Entre las tareas ya completadas, mencionó la organización del servicio de seguridad, la instalación de grupos electrógenos, el sistema de comunicación audiovisual para audiencias y la definición de una Mesa General de Informes en planta baja. “Hoy la intendencia la llevan adelante estas tres personas, que son las encargadas de la comisión de implementación, y toman las decisiones de todo lo que tiene que ver con la ciudad en su conjunto”, señaló.

Banfi comparó el proceso actual con la mudanza a una casa nueva: “Las áreas están trabajando activamente en abrir sus oficinas, en poner la computadora, abrir la oficina… es la lógica de cuando vos llegás y te mudás a tu casa: tenés que acomodar todo en tu cocina. Eso es lo que estamos haciendo ahora, terminar de acomodar para el 20 de agosto empezar con las audiencias y abrir las puertas al público”.

El traslado gradual respondió, además, a la necesidad de monitorear todos los elementos del edificio: ascensores, calefacción, ingresos y egresos, seguridad física y funcionamiento de cada área. “Seguramente van a surgir cuestiones que haya que volver a mirar o regular, pero ya la sede está mudada”, aseguró.

La Ciudad Judicial también alberga el Cuerpo Médico Forense, el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), los juzgados de ejecución y todas las dependencias laborales. “El 20 de agosto vamos a abrir las puertas al público y simbólicamente a hacer nuestra primera audiencia en la Ciudad Judicial. Va a ser un día histórico”, cerró Banfi.