Jeremías Berruhet y Diego Soto Payva se encuentran imputados en una causa judicial que investiga la tramitación irregular de más de 300 licencias de conducir en Trelew, entre otras localidades de Chubut. El abogado defensor de Berruhet solicitó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año, con el cumplimiento de sesenta horas de tareas comunitarias y el respeto de pautas de conducta.

Berruhet está imputado por el delito de usurpación de título de psicólogo, mientras que el médico Diego Soto Payva lo está por el delito de falsedad ideológica, en trescientos ochenta y cinco hechos, todos ellos en concurso real y en calidad de autor.

Sin embargo, desde la fiscalía se resolvió modificar la acusación contra el “falso psicólogo” y unificó esos hechos bajo la figura de delito continuado, también en calidad de autor.

Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

PIDIÓ HACER TAREAS COMUNITARIAS

En la audiencia del martes, Óscar Romero Bruno, en calidad de defensor particular de Berruhet, solicitó que se conceda a su asistido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año, con el cumplimiento de sesenta horas de tareas comunitarias y el cumplimiento de pautas de conducta. Asimismo, y para argumentar su pedido, el defensor requirió a la fiscalía que se expida, sobre todo, en cuanto a la calificación legal provisoria.

Sin embargo, el fiscal general Omar Rodríguez se opuso a lo solicitado por entender que aún resta culminar la etapa de investigación preparatoria, agregando que recién se podría plantear luego de efectivizar la acusación pública fiscal. Aun así, el fiscal agregó que la calificación jurídica que se ajusta a los hechos investigados es la de un hecho —usurpación de título— en la modalidad de delito continuado.

Conmoción en la Patagonia por la muerte de un detenido en el Penal 2: revisan su historial médico

Luego de escuchar a las partes, el juez Fabio Monti coincidió con la postura de la fiscalía en ambos aspectos: que la calificación legal provisoria se cambie por la de usurpación de título en la modalidad de delito continuado y que la suspensión del juicio a prueba resulta prematura en este estado procesal, por lo que rechazó lo solicitado.

Luego, el MPF requirió que se amplíe el período de investigación respecto del proceso en el que está imputado Soto Payva, indicando que aún resta la producción de prueba y que ello excedería el plazo ya otorgado, que vence el próximo primero de septiembre, y asimismo solicitó unificarlo con los plazos de investigación para el imputado Berruhet.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Por su parte, y ante ese pedido, las defensas particulares de los imputados Soto Payva y Berruhet no se opusieron, por lo que el magistrado resolvió la ampliación del tiempo de investigación por el plazo de seis meses y la unificación de los plazos para ambos imputados.