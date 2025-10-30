Córdoba vivió uno de sus días más curiosos y sorprendentes en términos de seguridad ciudadana. La mañana gris y fresca de este miércoles quedó marcada por el despliegue de un megaoperativo policial en un hotel alojamiento de la avenida La Voz del Interior al 5550, en un incidente que, en principio, parecía destinado a ser una de las tantas historias de inseguridad que periódicamente sacuden la capital cordobesa, pero que terminó siendo mucho más que eso: un episodio lleno de enredos, confusión y un final que despertó las risas y el alivio en todos los que estuvieron involucrados.

El susto comenzó unos minutos antes del mediodía cuando, por un llamado anónimo, personal especializado del grupo ETER, negociadores y autoridades de seguridad llegaron de manera acelerada al hotel, alertados por una pareja que aparentemente se encontraba atrincherada, armada y con intenciones de cometer un robo en un barrio vecino, Villa Belgrano.

La escena, que evidenciaba una respuesta rápida y coordinada, reforzada por la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, generó una fuerte presencia policial en la zona, con sirenas, armas largas exhibidas y un ambiente de tensión que en pocos minutos atrajo la atención de vecinos y conductores de la zona.

EL IMPRESIONANTE OPERATIVO EN UN HOTEL TRANSITORIO DE CÓRDOBA

Todo comenzó cuando la alarma fue activada, y las versiones oficiales indicaron que el robo había ocurrido en una vivienda de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron diferentes versiones sobre cómo se desencadenó la cadena de hechos.

Una de las más fuertes señala que el dueño de la vivienda, que resultó ser familiar del encargado del hotel, fue quien alertó a la policía tras recibir un mensaje en su celular donde supuestamente se escuchaban frases vinculadas a armas, dinero y un robo en curso. “Cuidado, voy a sacar el arma”, habría escuchado el trabajador del lugar.

A partir de esa denuncia, las fuerzas de seguridad montaron un operativo que no dejó nada librado al azar. La pareja sospechosa llegó en un Peugeot 206 y, tras ingresar en el hotel, se dirigió a la habitación 18. La Policía, siguiendo los protocolos, rodeó el establecimiento y, ante lo que parecía ser una situación de peligro, los negociadores intentaron, sin éxito, convencer a los ocupantes de que salieran por las buenas.

La escena que se vivió en ese momento fue digna de una película de acción: las sirenas retumbaban, las armas largas brillaban bajo la luz del día nublado y los efectivos rodeaban cada rincón del hotel. Los residentes y transeúntes, curiosos y sorprendidos, no lograban entender qué estaba ocurriendo. El operativo, de por sí, generó una gran expectativa, en medio de un clima de nerviosismo que se reflejaba en la tensión de la escena y en la ansiedad de quienes observaban desde afuera.

EL IMPENSADO RESULTADO

Pero lo que parecía ser una operación para capturar a criminales peligrosos tomó un giro de 180 grados cuando, ante la negativa de la pareja a salir, los efectivos decidieron irrumpir por la fuerza en la habitación.

La llegada de los comandos fue rápida, pero lo que encontraron fue una escena completamente diferente a la que habían anticipado: la pareja, en realidad, se encontraba manteniendo un momento de intimidad, sin armas, sin dinero y sin ninguna relación con el delito que había motivado el operativo.

La sorpresa, en ese momento, fue total. La pareja, visiblemente avergonzada, explicó que solo estaban pasando un momento de descanso y que nada tenía que ver con una situación delictiva. La escena, que en cuestión de minutos pasó de la tensión máxima al alivio y la risa, dejó en evidencia cómo un malentendido puede escalar peligrosamente cuando no hay confirmación previa y se actúa bajo la sombra de la suposición.

El operativo, que en un principio generó una movilización imponente y una serie de enfrentamientos verbales y tácticos, concluyó dejando solo el secuestro preventivo del vehículo, de manera que puedan realizarse peritajes y descartar cualquier vínculo con actividades ilícitas.

La fiscalía de distrito cuatro, turno seis, se hizo cargo del caso, pero en sus registros quedó el episodio como una de esas historias que dan cuenta de la importancia de la comunicación y la prudencia en las acciones policiales.

El final, con la pareja liberada y sin cargos, generó una doble sensación en la comunidad: por un lado, el alivio de que todo hubiera sido solo un malentendido, y por otro, la reflexión sobre los riesgos de la improvisación y las alarmas falsas. La escena, con sus armas largas y la tensión generada en un escenario aparentemente cotidiano, se convirtió en la historia más comentada del día en Córdoba, en un claro ejemplo de cómo las apariencias y las versiones pueden llevar a situaciones que parecen sacadas de una serie de televisión o una película de acción.

Con información de El Doce y La Voz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR