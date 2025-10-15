En diálogo exclusivo con ADNSUR en Rawson, Mazzei afirmó – si bien todavía hay medidas pendientes- la línea central de la investigación apunta a un secuestro que tenía – en un primer momento – a otro niño como blanco original. El desenlace podría tener una secuencia clave con la camioneta del ex marino, Carlos Pérez. En especial, destacó la urgencia de vaciar dos lagunas de la zona para descartar cualquier otra hipótesis.