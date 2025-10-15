EDICTO
Justicia de Chubut
EDICTO
ALERTA
Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas
Alrededor de las 8 de la mañana se registró un tiroteo en la avenida Portugal, en un episodio ocurrido entre dos familias reconocidas y conflictivas de la ciudad.
La entrevista
El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante
En diálogo exclusivo con ADNSUR en Rawson, Mazzei afirmó – si bien todavía hay medidas pendientes- la línea central de la investigación apunta a un secuestro que tenía – en un primer momento – a otro niño como blanco original. El desenlace podría tener una secuencia clave con la camioneta del ex marino, Carlos Pérez. En especial, destacó la urgencia de vaciar dos lagunas de la zona para descartar cualquier otra hipótesis.
Por Rodrigo Gómez
Inseguridad
Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur
La intervención se produjo tras un aviso del Centro de Monitoreo y permitió recuperar un teléfono celular que el campeón del mundo en futsal había descartado al ver a los efectivos.
