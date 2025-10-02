EDICTO
Justicia de Chubut
EDICTO
TRAGEDIA EN LA PAMPA
Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa
La víctima fatal ya fue identificada y viajaba como acompañante de su pareja
EN PLENO CENTRO
Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño
La víctima tuvo que ser hospitalizada de urgencia durante la tarde del domingo, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una cadena metálica y múltiples mordeduras de un perro en ambas piernas. El agresor fue el propio dueño del perro.
HORROR
Se filtraron crudos mensajes tras el triple femicidio de las jóvenes: “Hubieras visto cómo lloraban”
En las últimas horas salieron a la luz una serie de mensajes en un grupo de WhatsApp que expusieron la tortura que sufrieron las víctimas.
TRAGEDIA
La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro
Después de cuatro días de intensa búsqueda, la policía local halló el cuerpo de Enrique Fabián Sifuentes en un descampado detrás del Hospital Militar, en las inmediaciones de un campo de juego de veteranos.
