EN PLENO CENTRO Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño La víctima tuvo que ser hospitalizada de urgencia durante la tarde del domingo, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una cadena metálica y múltiples mordeduras de un perro en ambas piernas. El agresor fue el propio dueño del perro.