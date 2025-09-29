EDICTO
Justicia de Chubut
EDICTO
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Fin de una etapa
Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores
El cierre es definitivo en medio de la fuerte crisis económica que impacta a todo el país. ¿Qué pasará con los empleados?
ACCIDENTE FATAL
Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut
El fatal accidente ocurrió este miércoles por la tarde. El conductor del vehículo menor murió en el acto.
PUERTO MADRYN
Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar
El remate se llevará a cabo a través de una reconocida plataforma digital entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre.
