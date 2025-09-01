EDICTO
Poder Judicial
EDICTO
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
OFICIALIZADO
Cerrarán todos los supermercados e hipermercados argentinos por un día en septiembre de 2025
En las últimas horas se conoció que los principales establecimientos del país cerrarán sus puertas
No disponible sin conexión
Análisis de la noticia
COMODORO
Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II
La investigación se originó en la sentencia del juicio que culminó en agosto del año pasado, cuando un tribunal condenó a ex secretarios municipales y directivos de empresas. Este miércoles se realizaron allanamientos en la ciudad.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025
Las trabajadoras del servicio doméstico tendrán un incremento de sueldo en el noveno mes del año. Conoce en detalle las escalas vigentes y el “plus” de la Patagonia.
No disponible sin conexión