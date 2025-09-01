Análisis de la noticia

COMODORO Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II La investigación se originó en la sentencia del juicio que culminó en agosto del año pasado, cuando un tribunal condenó a ex secretarios municipales y directivos de empresas. Este miércoles se realizaron allanamientos en la ciudad.