En Cipolletti
Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria
Un hombre se sorprendió al descubrir que gran parte de su liquidación final fue retenida por orden judicial.
Hay 18 muertos confirmados
Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile
Lo confirmó el Servicio Médico Legal tras constatar la identidad del chico de 17 años. Hay denuncias de personas desaparecidas durante las violentas protestas que se multiplicaron en la última semana, y extraoficialmente la cifra de fallecidos sigue en aumento.
CHUBUT
Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares
Este lunes al mediodía, personal de Gendarmería Nacional realizó un importante procedimiento contra el tráfico de divisas.
