Hay 18 muertos confirmados Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile Lo confirmó el Servicio Médico Legal tras constatar la identidad del chico de 17 años. Hay denuncias de personas desaparecidas durante las violentas protestas que se multiplicaron en la última semana, y extraoficialmente la cifra de fallecidos sigue en aumento.