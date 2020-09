RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz pidió la salida de la fuerza de un policía acusado de grooming. La denuncia fue presentada el año pasado y la mamá de la menor se cansó de pedir justicia. Para este martes está prevista una protesta en la Regional Sur, donde trabajaba el efectivo acusado.

Samantha denunció en junio del año pasado a Walter G. C., un sargento de policía, por acosar por Facebook a su hija, de 13 años.

Según informó el diario La Opinión Austral, la causa, que instruye el Juzgado Penal 1 de la Dra. Marcela Quintana, nunca llegó a ningún lado como así tampoco las actuaciones internas de la Policía.

A más de un año de realizada la denuncia y de que lo sumariaran, el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, firmó el pedido de cesantía para apartarlo de la fuerza.

“No lo puedo creer”, dijo Samantha al enterarse de que el denunciado finalmente fue separado de la Policía.

ESCRACHE EN SU CASA

Al reclamo de esta mujer y de su hija se sumaron cientos de vecinos y vecinas de Río Gallegos. Algunos, por las redes sociales, otros se involucraron e impulsaron repudios en la casa del acusado el fin de semana. “Violín”, le pintaron en la calle frente a su casa de su vivienda, ubicada a escasos metros de la Laguna María La Gorda. Además, le pegaron decenas de carteles en el portón de la casa donde vive junto a sus padres.

Padres y madres dieron su apoyo a Samantha tras conocerse su caso y el de otra niña que acusó al sargento por acosarla, lo que generó indignación.

OTRA PROTESTA

Los mismos que se autoconvocaron para reclamar afuera de la casa del sargento protestarán este martes afuera de la Dirección Regional Zona Sur de la Policía, aunque el policía cesanteado ya no cumple funciones en esa dependencia. Pese a la versión de la familia que lo marca “aún en servicio”, estaría sumariado desde hace un tiempo.

El abogado de Samantha, Santiago Luis Pinto, dijo que asumió la defensa de la familia de forma gratuita porque se enteró del caso por los medios y "me pareció mal y me indignó que, pasando tanto tiempo, no se avanzara".

"Todo delito es aberrante para la víctima, pero los de índole sexual son peores todavía. Y encima si es a una menor de edad, se agrava exponencialmente. No puede ser que un policía sea denunciado por un delito así y que no se avance. Es muy nocivo”, enfatizó Pinto, e indicó que está preparando una presentación judicial para que el parate parcial que sufre el sistema de Justicia santacruceño no impacte en esta causa, ya que este tipo de delitos "son prioritarios".