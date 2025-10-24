La expresidenta Cristina Kirchner vuelve a ser noticia judicial. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió que deberá afrontar el juicio oral en la causa conocida como Cuadernos, que comenzará el próximo 6 de noviembre. La decisión se produjo tras el rechazo de un recurso de sobreseimiento presentado por su defensa, que buscaba suspender el proceso.

La defensa de Kirchner había argumentado que, al haber obtenido la absolución en los casos Hotesur y Los Sauces, además de la situación vinculada al Memorándum con Irán, el tribunal debería haber extendido esos beneficios a la causa Cuadernos. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero consideraron que los hechos imputados en este expediente son distintos y que, por lo tanto, el proceso judicial debía seguir adelante.

“Hoy es Bessent o Perón”: Cristina Kirchner saludó desde el balcón y criticó el acuerdo con Estados Unidos

Según la resolución del tribunal, el argumento de “cosa juzgada” no aplica, ya que las causas previas y la actual presentan hechos diferentes que requieren una evaluación independiente en juicio oral.

CÓMO SE INICIÓ LA CAUSA

La causa se inició a partir de las supuestas anotaciones que realizaba en un cuaderno Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, hombre cercano al entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.

La chicana de Cristina Kirchner y la carta personal que compartió Milei tras la reunión con Trump

El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las supuestas confesiones de los acusados. Estas quedaron en entredicho luego de que uno de ellos denunciara que lo presionaron para declarar en esa línea como única vía de evitar la cárcel.

En la investigación judicial y con esta sospecha pendiendo sobre el expediente, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner. Uno de esos empresarios fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

En cuanto a la situación de la expresidenta, actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por administración fraudulenta, lo que marca un contexto complejo para su situación judicial y política.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR