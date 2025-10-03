El pasado sábado por la tarde, un hecho de extrema gravedad y tensión tuvo lugar en un supermercado chino situado en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, cuando el dueño del comercio protagonizó un episodio de amenazas con un arma —al parecer una réplica de pistola— contra un cliente que intentaba sustraer mercadería sin abonar.

El incidente, registrado claramente por las cámaras de seguridad del establecimiento, derivó en una investigación judicial y un allanamiento domiciliario que arrojó resultados relevantes sobre las armas incautadas y la situación legal del comerciante.

INTENTÓ ROBAR UN DULCE DE LECHE Y UN COMERCIANTE CHINO LE DIO EL SUSTO DE SU VIDA

Todo comenzó cuando, alrededor de la tarde del sábado, un cliente ingresó al supermercado con la intención de robar productos. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad internas, el individuo tomó un frasco de dulce de leche y un pedazo de queso, los cuales ocultó discretamente dentro de los bolsillos de su campera.

Posteriormente, cuando se acercó a la caja a abonar otros productos que sí había cargado en su carrito, fue interceptado por el dueño del comercio.

Según fuentes consultadas en medios locales de Ramallo, el propietario del supermercado, de 31 años, ya tenía sospechas previas de que dicho individuo, conocido en el barrio, había intentado robar en otras ocasiones.

En consecuencia, y luego de un intercambio verbal agitado, el comerciante tomó del bajo mostrador un arma que resultó ser una réplica de pistola y la colocó frente al rostro del cliente, exigiéndole que devolviese los productos escondidos. Ante la presión, el cliente accedió y regresó el dulce de leche y el queso a su lugar.

LA GRAVEDAD DE USAR UNA RÉPLICA DE ARMA DE FUEGO

El uso de una réplica de pistola en este tipo de situaciones genera un alto nivel de riesgo por múltiples razones. Aunque estas réplicas no disparan proyectiles convencionales, su apariencia y tamaño idénticos a los de un arma real pueden producir un efecto intimidante muy fuerte, pero también potencialmente causar un desenlace violento o confuso, especialmente si intervinieran fuerzas policiales o terceros que no pudieran distinguir que el arma no es verdadera.

Esta característica convierte a estos objetos en elementos de riesgo en incidentes donde se utilicen para amenazas o intimidación, ya que pueden desencadenar consecuencias legales severas para quien las posee y usa bajo estas circunstancias, como ocurrió en este caso.

La difusión de las imágenes del hecho provocó la intervención inmediata de la Ayudantía Fiscal de Ramallo. Con la autorización del Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás, se ordenó un allanamiento en la vivienda del comerciante, lo que refleja una respuesta rápida y decidida de los organismos judiciales ante un caso de amenazas con un arma, aunque sea réplica.

Durante la requisa en el domicilio del propietario del supermercado, los agentes policiales secuestraron una caja plástica con la marca Bersa, una réplica de pistola calibre 9 mm —que será analizada para determinar si coincide con el arma mostrada en el video—, cartuchos calibre 12/70 y una mira telescópica. Aunque no se encontró un arma de fuego real, la presencia de municiones y estos elementos otorga otra dimensión a la investigación y plantea interrogantes sobre la posesión y seguridad de armas en el entorno del acusado.

El comerciante de 31 años fue formalmente notificado por el delito de amenazas agravadas, por lo cual quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, se continúa con el análisis técnico de la réplica encontrada para confirmar si es la misma mostrada en las cámaras. De esta forma, la causa avanza en función de reunir pruebas y establecer responsabilidades legales que den cuenta de la gravedad de esta situación y si las acciones del comerciante resultaron legales o excedieron límites permitidos por la ley.

Este caso genera un debate relevante en la sociedad sobre hasta dónde puede llegar un comerciante para proteger su negocio y evitar robos reiterados. La legítima defensa es un derecho contemplado por la ley; sin embargo, el uso de armas, incluso réplicas, para intimidar puede provocar consecuencias legales y sociales negativas.