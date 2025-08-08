Drogas, dinero y un arma falsa: lo que halló la policía en una casa de Zapala

Un allanamiento por narcomenudeo realizado en una vivienda de Zapala dejó como saldo el secuestro de drogas, dinero y una réplica de arma de fuego. Un hombre fue detenido en el operativo, aunque posteriormente recuperó la libertad.

La investigación comenzó a mediados de julio, cuando personal de la brigada de la división Antinarcóticos de Zapala detectó movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. La situación motivó el inicio de tareas de campo bajo la supervisión de la Justicia provincial.

Tras varios días de observación y seguimientos, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento en el marco de la ley de desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo. El procedimiento permitió secuestrar dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nailon, una balanza de precisión y una réplica de arma de fuego.

En cuanto a los estupefacientes, se incautó un envoltorio con 3,18 gramos de cocaína y otros con 20 gramos de marihuana, totalizando 40,2 gramos entre ambos tipos de droga. Todo quedó registrado como evidencia para la causa.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Narcocriminalidad, que lleva adelante la investigación para determinar el alcance de la actividad ilícita. Aunque fue liberado, continúa vinculado al expediente judicial.