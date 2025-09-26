Un trabajador de Servicios Públicos de El Calafate sufrió un grave accidente en El Chaltén al caer a un pozo cloacal de casi cinco metros de profundidad mientras operaba un camión vactor, pero fue rescatado a tiempo gracias a la rápida intervención de sus compañeros.

ACCIDENTE Y SUSTO DURANTE TAREAS DE LIMPIEZA CLOACAL

La jornada del pasado miércoles por la tarde-noche quedó marcada por un incidente que pudo terminar en tragedia. Un trabajador de Servicios Públicos Sociedad del Estado fue víctima de un accidente mientras realizaba tareas de limpieza de la red cloacal en la localidad de El Chaltén. El procedimiento se efectuaba con un camión vactor enviado desde El Calafate, equipado para estas labores de mantenimiento sanitario.

Según informaron allegados y testigos, el hecho se produjo cuando uno de los manguerones del camión se desprendió inesperadamente. En ese momento, el joven trabajador cayó al interior de un piletón cloacal con una profundidad aproximada de cinco metros.

La caída puso en riesgo su vida, ya que, además de la profundidad, el líquido y el barro acumulados comenzaron a hacerlo deslizar hacia el fondo, atrapándolo en una situación crítica.

RESCATE, LA RESPUESTA DE LOS COMPAÑEROS Y TRASLADO URGENTE

Alertados por la caída, sus compañeros de trabajo no dudaron en actuar con rapidez y decisión. Utilizando un hierro como herramienta improvisada, lograron alcanzar y sujetar al joven para evitar que se hundiera más. Gracias a esta intervención inmediata, pudieron rescatarlo y ponerlo a salvo en cuestión de minutos, evitando que la situación se agravara.

Este rápido accionar evidenció el compromiso y la solidaridad del grupo de trabajo, que ante una emergencia extrema supo coordinarse para salvar la vida de su colega. La prontitud en el rescate fue fundamental para que el desenlace no fuera fatal.

Tras la extracción del pozo cloacal, el trabajador fue trasladado inicialmente al Puesto Sanitario de El Chaltén. Sin embargo, familiares y compañeros denunciaron que la atención en ese lugar no fue la adecuada ni la esperada para un caso con riesgo de intoxicación o infección por contacto con agua servida y desechos.

Dadas estas circunstancias, un colega decidió trasladarlo en vehículo particular hasta el hospital SAMIC de El Calafate para garantizar una evaluación y tratamiento correctos.

En el hospital, el joven fue recibido y atendido. Fue dado de alta en primeras instancias, pero los médicos indicaron que debía someterse a estudios complementarios para descartar posibles intoxicaciones o infecciones originadas por la ingesta o el contacto con las aguas contaminadas del sistema cloacal. La situación genera preocupación en el entorno familiar y laboral, a la espera de los resultados médicos que determinen la evolución y el estado de salud del trabajador.

Con información de Señal Calafate, editada y redactada por un periodista de ADNSUR