Dramático momento en la ex Ruta 22: madre e hija escaparon de una camioneta en llamas

Alrededor de las 8:10 de la mañana de este lunes, una camioneta que circulaba desde Plottier hacia Neuquén por la ex Ruta 22 sufrió un incendio en la zona del motor. El hecho generó momentos de tensión para sus ocupantes, una madre y su hija, quienes lograron salir rápidamente del vehículo y ponerse a resguardo.

Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, el fuego se originó en el motor de la Eco Sport mientras transitaba a la altura del acceso a la EPEA.

Bomberos y Policía en el lugar

El jefe del cuartel, Carlos Mansilla, detalló que fueron alertados del incidente por una comisaría y de inmediato acudió un móvil con tres efectivos. Al llegar, constataron que las llamas se habían concentrado en la parte frontal del vehículo.

Si bien los daños materiales fueron importantes, el fuego no afectó la circulación del tránsito. De todas maneras, un patrullero de la Policía se presentó en la zona para realizar un operativo preventivo, teniendo en cuenta la cercanía de una escuela.

Cómo ocurrió el incendio

La conductora relató que mientras circulaban comenzó a salir humo del capó, lo que la llevó a detenerse al costado de la ruta. Al abrirse paso, observaron fuego en el motor y bajaron de inmediato del vehículo.

En ese momento, otros automovilistas que transitaban por la ex Ruta 22 se detuvieron para auxiliar a las ocupantes y colaborar con la emergencia. Gracias a esa rápida intervención, las llamas fueron sofocadas antes de que se extendieran al resto de la camioneta.

Un final sin heridos

Las dos ocupantes no necesitaron asistencia médica y se encuentran en buen estado de salud. Posteriormente, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento y aseguramiento de la zona, evitando así que el fuego pudiera reactivarse.

El hecho no dejó personas heridas, pero sí importantes daños materiales en el vehículo. La intervención de los automovilistas y la rápida respuesta de los bomberos permitieron controlar la situación y evitar consecuencias más graves en una ruta con alta circulación vehicular durante la mañana.