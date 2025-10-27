Un hombre de 58 años, condenado por abuso sexual agravado en La Pampa, fue detenido por efectivos de la Comisaría 44ª de Villa Manzano, localidad que forma parte del municipio de Campo Grande, en el Alto Valle rionegrino.

La detención se concretó tras un seguimiento discreto realizado en coordinación con la Brigada de Investigaciones, que ya había solicitado su arresto por orden judicial.

El sujeto, oriundo de San Carlos (Mendoza) y con últimos domicilios en Catriel, había sido declarado en rebeldía luego de evadir una condena firme de ocho años de prisión. Durante meses, cambió reiteradamente de residencia para evitar ser localizado.

Gracias a tareas de inteligencia, los investigadores confirmaron su presencia en una vivienda de la zona y lograron aprehenderlo sin resistencia durante un operativo realizado al mediodía.

Tras el arresto, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que validó la orden de captura y dispuso su traslado inmediato a esa provincia.

La Policía de Río Negro destacó el trabajo profesional y la cooperación interprovincial que permitió capturar a un condenado por un delito sexual grave que llevaba meses evadiendo la justicia.

Otro condenado atrapado en San Antonio Oeste

Horas después, otro abusador prófugo fue detenido en San Antonio Oeste. Se trata de Alan Sauco, condenado en 2022 por el Tribunal Criminal Nº 2 de Coronel Suárez (Buenos Aires) a 26 años de prisión por abuso sexual agravado.

Sauco había escapado tras la sentencia y se ocultaba bajo una identidad falsa en la ciudad rionegrina, donde fue ubicado por personal de la Comisaría 10 con apoyo de la División de Investigaciones (DDI).

Al momento de su detención, el hombre presentó un DNI adulterado a nombre de “Mario Alberto Arévalo”. Sin embargo, las inconsistencias en el sistema RENAPER alertaron a los investigadores, quienes confirmaron su verdadera identidad a través de la Sub DDI de Suárez.

El Tribunal bonaerense fue notificado de inmediato y ordenó formalizar la detención y el traslado del condenado.