Dos policías de la Ciudad de México fueron captados manteniendo actos sexuales al interior de una patrulla oficial mientras estaban en servicio, lo que generó una rápida ola de indignación y reacciones en redes sociales a nivel mundial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que ya identificó a los oficiales implicados y abrió una investigación administrativa interna para determinar las sanciones correspondientes.

El video, que dura cerca de dos minutos y fue grabado por una cámara de seguridad desde el exterior, muestra claramente a un hombre y una mujer policías en actos íntimos dentro de la patrulla con la ventana abierta, lo que permitió capturar los detalles del suceso, incluido el número oficial del vehículo para identificar a los uniformados.

Aunque en redes sociales circularon fotos y nombres de los implicados, la SSC no confirmó oficialmente sus identidades. En el caso de la mujer policía, se menciona que estaría casada y con una hija, lo que añade polémica al asunto por un posible tema de infidelidad.

La SSC, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, inició la carpeta de investigación y citó a ambos policías para que rindan su declaración. La institución enfatizó que no tolera ninguna conducta que viole los protocolos ni principios institucionales y aseguró que todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados. Hasta el momento no se informó si los policías serán suspendidos, trasladados o dados de baja.

El video viral generó críticas severas por el uso indebido de recursos públicos y falta de respeto al cargo que desempeñan estos policías, al tiempo que algunos usuarios de redes sociales usaron el caso para crear memes y expresiones humorísticas.

UNA MUJER POLICÍA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS VIRALIZARSE EL VIDEO

Tras viralizarse el video en redes sociales como Facebook, X (ex Twitter), Instagram y hasta TikTok, una mujer rompió el silencio y aclaró la situación, descartando que ella no es la protagonista de la escena “hot”.

“Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con ese video. Les aclaro que no soy yo la persona del clip… Ella está en sector, yo pertenezco al agrupamiento en la Metropolitana", señaló.

Por otro lado, presentó comparativas para demostrar que no era la persona del video, señalando diferencias en los uniformes: ella utiliza uno negro, mientras que la mujer del video lleva uno azul. Además, mencionó variaciones en características faciales que la distinguen de la persona que aparece en las imágenes.