Los ataques de perros a personas, especialmente por parte de razas consideradas potencialmente peligrosas como el pitbull, se convirtieron en un problema creciente en distintas ciudades del país.

Su fuerza y capacidad de causar daño físico grave hacen que cualquier episodio de violencia genere preocupación y reabra el debate sobre la tenencia responsable, la regulación legal y la seguridad en espacios públicos.

En muchos casos, la falta de control por parte de los dueños, sumada a un entorno inadecuado, termina en situaciones trágicas que podrían haberse evitado.

En las últimas horas se conoció un grave hecho que sucedió en el barrio Parque de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Donde un hombre fue mordido brutalmente por dos perros pitbulls (un macho y una hembra) y tuvieron que intervenir vecinos de la zona para poder frenar el ataque.

Según se conoció, la víctima fue arrastrada entre 80 y 100 metros por los animales. De esta manera, sufrió heridas en el tórax, en los brazos y en la mano derecha, donde casi que le habrían arrancado el dedo meñique.

En este sentido, Daniel Aybar, juez de faltas de Caleta Olivia confirmó que los animales serán sometidos a eutanasia. Además, explicó que la ordenanza municipal lo permite en casos extremos, como en este ataque.

“En los casos que haya agresiones o episodios de ataques de canes hacia personas está prevista la eutanasia cuando está en peligro", resaltó.

No obstante, aclaró que “aún no se ha podido efectivizar porque los perros han sido removidos del domicilio donde se encontraban habitualmente sueltos y no sabemos dónde están”.

Por otra parte, dijo que no hubo denuncia pero la decisión se tomó teniendo en cuenta “la ferocidad del ataque” hacia la víctima. “Por la cantidad de lesiones que han producido en la víctima que es un hombre robusto, que tiene más fuerza que un niño o un anciano, creemos que, si hubiese sido otra la víctima, esto habría sido más grave. No podemos correr el riesgo de que esto ocurra”, señaló.

“Hay un bien protegido que es la salud humana, que está por encima de cualquier otro bien, entonces es lo que resuelve el propio texto de la ley. Y además, la sanción al dueño del can todavía no se ha determinado”, agregó. Asimismo, reveló que es buscado intensamente.

“Estamos buscándolo, ha falseado los datos del acta de infracción, ha dado un DNI falso; estamos procediendo a ver si podemos allanar de una buena vez el lugar para que se identifique, no le abre la puerta a los inspectores, han desaparecido los perros de la casa, entonces está complicando e impidiendo la investigación judicial”, reconoció Aybar.

“Esta es una conducta que hay que tener en cuenta a la hora de sancionarlo. Seguramente después de esto es aplicable una prohibición definitiva para la tenencia de canes, más si son de razas peligrosas. Ya hemos visto que no está apto él como ser humano para poder ser responsable ante la tenencia de una mascota de este tipo”, concluyó.

Con información de Tiempo Sur, redactada y editada por un periodista de ADNSUR