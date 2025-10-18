Un violento vuelco dejó a dos mujeres heridas este sábado por la mañana, cerca de las 11:10 horas, sobre la avenida Polonia, casi en la intersección con Concejal Herrera, en la zona sur de Comodoro.

El accidente vial fue protagonizado por un vehículo Ford Focus, donde viajaban dos mujeres identificadas como A.S.E. (conductora) y A.M.M. (acompañante), y hasta el lugar, tras el alerta, llego personal de la policía, de emergencia médicas y bomberos.

Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar y presentaban dolores en la zona de la cintura, motivo por el cual se dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación médica más exhaustiva. Una mujer resultó herida tras manipular y sufrir un accidente con un arma en Comodoro

Según se pudo establecer, el vehículo despistó —por causas que aún se investigan— y terminó volcando al costado de la ruta, según informaron fuentes policiales.

En el sitio trabajó inicialmente un móvil de la Comisaría Séptima (R.I. 1110), a cargo del Sargento Llanfulen, quien colaboró con la asistencia de las víctimas y en las tareas de desvío del tránsito hasta la llegada del personal de la dependencia interviniente.

Fuentes policiales informaron que personal de Criminalística no pudo presentarse de inmediato debido a intervenciones paralelas, motivo por el cual se dispuso una consigna policial en el lugar para el resguardo del vehículo y la escena del siniestro hasta el arribo de Policía Científica.

Vuelco fatal dejó dos muertos y tres heridos: volvían de ver la final entre Gimnasia y Deportivo Madryn

Una vez completadas las tareas de planimetría y relevamiento fotográfico, se procedió al secuestro preventivo del automóvil siniestrado, con el fin de determinar las causas del despiste.