El robo de motos es una modalidad delictiva recurrente. Los delincuentes suelen actuar de manera rápida y en horarios de baja circulación, aprovechando la falta de vigilancia directa sobre los vehículos. En muchos casos, las motos sustraídas son abandonadas tras ser utilizadas para cometer otros delitos o son desarmadas para su venta por partes.

Frente a este panorama, las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta fundamental para prevenir e investigar este tipo de hechos. Su presencia permite monitorear en tiempo real situaciones sospechosas y actuar con rapidez para evitar que el delito se concrete o identificar a los responsables una vez ocurrido.

Durante la medianoche del sábado 6 de septiembre, las cámaras de seguridad del municipio de Pico Truncado, Santa Cruz, detectaron a dos personas empujando una motocicleta en actitud sospechosa cerca del Centro Comunitario de la calle 9 de Julio. La imagen activó un operativo policial que terminó con la detención de los involucrados.

Al advertir la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron escapar corriendo por calle Tucumán, pero fueron interceptados antes de llegar a Mariano Moreno. En ese contexto, abandonaron la moto, una Motomel 110 cc, que quedó tirada sobre la calle.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Segunda como parte de la causa en curso. Poco después, se confirmó que los delincuentes eran menores de edad, por lo que fueron entregados a sus padres, de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado interviniente.

Además, trabajó en el lugar personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar el origen del rodado y cómo fue robado.

La Policía de Santa Cruz llevó adelante un operativo de oficio luego de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de animales de campo en una casa de la ciudad de Perito Moreno. Sin embargo, el hallazgo fue más que sorpresivo: además de los animales, también se encontraron drogas en el lugar.

La intervención tuvo lugar el jueves, cerca de las 10:54, cuando personal de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno inició actuaciones de oficio tras recibir un llamado anónimo que advertía sobre la presencia de ovinos en el fondo de una vivienda ubicada en calle Belgrano al 1900.

Desde la vía pública, los efectivos confirmaron la existencia de animales dentro del inmueble y dieron intervención al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Heras, que autorizó un allanamiento.

El allanamiento se llevó adelante a las 15:05, con la colaboración de la Comisaría local y la División de Investigaciones (DDI). El procedimiento arrojó resultado positivo: en el interior se hallaron 23 ovinos encerrados en un corral improvisado.

La principal hipótesis apunta a que los animales podrían estar vinculados a hechos recientes de sustracción de ganado (abigeato) registrados en la región, aunque la investigación continúa para determinar su procedencia y la posible responsabilidad de los ocupantes de la casa, según publica El Nuevo Día.

En la propiedad se encontró un plato con sustancia blanquecina que, tras el test, dio positivo para clorhidrato de cocaína con un pesaje superior a 11 gramos, junto a una balanza electrónica y cortes de bolsas de nylon.

También se secuestraron diversos elementos de interés: una mochila con manijas y un cuchillo, un vehículo Chevrolet Corsa Classic, borceguíes, un chaleco portaobjetos policial, dos vainas servidas calibre .223 y .22. Ante este hallazgo, intervino de inmediato la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR