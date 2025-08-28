Los intentos de robo en espacios sin custodia permanente o con poca seguridad siguen generando preocupación en distintas localidades. En muchos casos, los delincuentes aprovechan momentos de descuido para ingresar y sustraer objetos de valor como electrodomésticos, herramientas o artefactos eléctricos, aprovechando la ausencia de moradores o la falta de cerraduras.

Sin embargo, la intervención rápida de las fuerzas policiales, muchas veces a partir del aviso de testigos o damnificados, permite evitar que los robos se concreten y detener a los responsables en flagrancia.

En este marco, este jueves 28 de agosto por la mañana, la Policía del Chubut detuvo a dos hombres en la localidad de Rada Tilly luego de que fueran sorprendidos en el interior del predio del Hipódromo intentando sustraer un caloventor. El hecho fue denunciado por la propia víctima, quien observó el ingreso no autorizado a una de las piezas del lugar.

Gracias a la rápida respuesta del personal de la Comisaría de Distrito Rada Tilly, los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia a pocos metros del lugar del hecho. El hecho se registró alrededor de las 09:05. Según el reporte policial, los delincuentes ingresaron sin permiso a una habitación del Hipódromo que estaba cerrada pero sin medidas de seguridad (sin traba ni cerradura).

En ese momento, trasladaban un caloventor eléctrico blanco y se dirigían hacia otra pieza ubicada a unos 50 metros. El propietario del lugar los detectó y alertó de inmediato a las autoridades.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de los individuos señalados por el denunciante, quienes fueron trasladados a la comisaría local para su identificación y para que intervenga la justicia competente.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación procesal. La causa fue caratulada como tentativa de hurto, y la investigación continuará en las próximas horas.

El pasado miércoles 27 de agosto a las 18:00 horas, la Policía del Chubut, a través de la Dirección de Género y la Comisaría de la Mujer de Trelew, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Belgrano de esa ciudad, en cumplimiento de una orden judicial.

En el operativo colaboraron efectivos de la Seccional Primera, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (G.E.O.P.) y el área de Criminalística, encargada de analizar la evidencia recogida durante el allanamiento.

Cabe recordar que se enmarca en una causa por violencia familiar y tenía como objetivo principal localizar armas que pudieran estar en poder de alguna de las partes involucradas.

Durante la diligencia, se secuestraron un total de nueve armas de fuego: tres armas de puño y seis armas largas, además de municiones de distintos calibres. De esta manera, se labraron las actuaciones correspondientes para formalizar el secuestro y garantizar que las armas y municiones quedaran bajo custodia de las autoridades.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR