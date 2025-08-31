Dos jóvenes murieron en un choque frontal entre una moto y una camioneta en la Ruta 40

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta perdieron la vida tras un choque frontal contra una camioneta en la Ruta Nacional 40, a la altura de Chaupihuasi, en el departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 30 de agosto y generó gran conmoción en la comunidad local.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, ambos rodados circulaban en direcciones opuestas cuando se produjo el impacto. La moto era conducida por un adolescente de 16 años, identificado como Nievas, quien falleció en el lugar. Su acompañante, Oviedo, de 22 años, fue trasladado de urgencia al hospital San Nicolás de Aimogasta, donde murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las víctimas eran oriundas de Salicas, barrio Angelelli, y sus familias atraviesan un profundo dolor por la pérdida.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta conducida por Jesús Alejandro Cano, de 43 años y oriundo de Tinogasta, Catamarca, quien viajaba junto a Carlos Ramón Díaz, de 20. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Aimogasta, donde se les practicaron controles médicos y test de alcoholemia.

La Policía Técnica Judicial de La Rioja, bajo las órdenes del Juzgado de la IV Circunscripción Judicial, preservó la escena del siniestro para realizar las pericias correspondientes. Se investigan las condiciones de visibilidad, la velocidad y otros posibles factores que podrían haber influido en el choque.

Las autoridades solicitaron paciencia a la comunidad y a los familiares mientras avanza la investigación judicial y se completan los estudios técnicos que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.