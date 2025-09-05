La madrugada y las primeras horas del día suelen ser momentos de muchos accidentes de tránsito. La baja visibilidad, el cansancio y la falta de uso de medidas de seguridad como el cinturón incrementan el riesgo en rutas de todo el país.

En ese contexto, un nuevo accidente ocurrió este viernes 5 de septiembre por la mañana en Chubut. El hecho ocurrió sobre la ruta provincial N° 71, en un tramo conocido como la “Subida de Espósito”.

Según se supo, dos hombres que viajaban en una camioneta sin usar el cinturón de seguridad volcaron, dieron al menos dos vueltas y terminaron aproximadamente a 20 metros de distancia de la ruta. En tanto, quedaron sobre una zona de pendiente pronunciada, lo que generó dificultades para llevar adelante el operativo de rescate.

Con respecto a los hombres, ambos resultaron con heridas y fuertes dolores en la cabeza y la espalda. En el lugar trabajaron equipos de emergencia, incluyendo personal médico, bomberos voluntarios y efectivos de la policía provincial. En tanto, los heridos fueron atendidos en el lugar y trasladados al hospital más cercano, donde quedaron en observación. En el lugar del hecho trabajaron peritos para determinar las causas del accidente.

El pasado jueves 4 de septiembre se registró un impactante choque entre dos camionetas en Perito Moreno, Santa Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la esquina de Gendarmería Argentina y avenida San Martín, una zona de alto tránsito.

Según se supo, el accidente fue protagonizado por una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro. De acuerdo con las primeras pericias, uno de los vehículos no habría respetado el paso, lo que provocó el impacto violento.

La Ford Ranger terminó subida sobre el bulevar, lo que generó preocupación. Tras el impacto, intervinieron en el lugar la División Cuartel 12.ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz para asegurar los vehículos y prevenir riesgos como incendios o derrames de combustible.

De la misma manera, una ambulancia asistió a las víctimas y las trasladó al hospital local. No obstante, aclararon que ninguno sufrió heridas graves.

“Fue un milagro que no pasara nada peor. A esa hora suele haber gente caminando por ahí”, señaló un testigo a la prensa. Finalmente, comenzó una investigación para determinar las causas del fuerte choque.

