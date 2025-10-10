Cerca de la medianoche del viernes, dos individuos armados ingresaron por la fuerza a una vivienda del barrio Toma Canal, en Trelew, y agredieron a las personas que se encontraban en el lugar.

Al arribar la policía, uno de los sospechosos intentó escapar por el patio, pero fue rápidamente detenido. La persona que reside en la casa informó que el otro agresor permanecía dentro del domicilio. Los efectivos ingresaron y lo hallaron golpeando a uno de los ocupantes, por lo que procedieron a reducirlo.

Según el testimonio de las víctimas, los atacantes rompieron la puerta de entrada y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlos. Uno de los habitantes del domicilio sufrió heridas visibles en el rostro.

Los detenidos, de 22 y 24 años, fueron identificados y trasladados a la comisaría, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención.