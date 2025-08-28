Un robo agravado en poblado y en banda de más de 40 metros de cable de cobre en la ciudad de Playa Unión, en la provincia de Chubut, terminó con tres detenidos, dos de ellos hermanos, atrapados in fraganti por la Policía del Chubut.

Esta semana se llevó a cabo la audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson. Allí, la fiscalía y la defensa de los hermanos informaron que se acordó un convenio, en el que los hermanos aceptaron la suspensión de juicio abreviado, mientras que el tercer imputado, sin antecedentes penales, cumplirá un juicio a prueba por dos años.

Durante la audiencia, la magistrada explicó a los acusados las condiciones que deben cumplir. Los hermanos deberán reconocer su participación en el hecho y cumplir tres años de ejecución condicional, que incluyen 60 horas de trabajo comunitario, mantener su domicilio actualizado y otras pautas de conducta.

El tercer imputado deberá respetar reglas durante dos años, entre ellas el pago de 50.000 pesos a un comedor comunitario de Rawson, no cometer nuevos delitos y mantener su domicilio informado al tribunal.

La jueza advirtió que el incumplimiento de estas pautas anulará el acuerdo, retomando el proceso judicial original. Los acuerdos buscan garantizar justicia y brindar oportunidades de reinserción social según los antecedentes y la conducta de cada imputado.

¿A cuánto se vende en el mercado el cobre?

En Argentina, el precio del cable de cobre varía según su tipo y estado. Por ejemplo, el cobre de primera calidad, como el cable pelado a mano, puede alcanzar hasta $8.000 por kilo, mientras que el cobre de segunda calidad, que incluye cables quemados o de motores, se cotiza en torno a $7.000 por kilo.

Además, el cobre usado o chatarra tiene un valor que oscila entre $9.700 y $10.000 por kilo, dependiendo de su pureza y la demanda.

Es importante destacar que estos precios pueden variar según la región y las condiciones del mercado local. Por ejemplo, en Córdoba el precio del cobre por kilo puede ser diferente al de otras provincias.