Un trágico accidente se cobró la vida de dos pequeñas hermanas en la localidad de El Algarrobal, en Las Heras, en la provincia de Mendoza, tras ser atropelladas por un colectivo mientras cruzaban la calle. Las víctimas, de 7 y 10 años, fueron identificadas como Brisa y Carolina Segovia.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando las niñas regresaban de la escuela. Según la reconstrucción inicial, las pequeñas habían descendido del interno 55 de la empresa El Plumerillo S.A. y, al intentar cruzar la calle Lavalle al 10.500 por detrás del micro en el que viajaban, fueron embestidas por otro colectivo de la misma línea que circulaba en sentido contrario.

La violenta escena se desarrolló a plena luz del día, en una zona con un tránsito intenso y sin semáforos, lo que incrementa el riesgo para los peatones en la zona.

Vecinos del barrio contaron que la familia Segovia es muy conocida en la comunidad: las niñas eran parte de un grupo de once hermanos y habitualmente realizaban el trayecto escolar de la mano de su abuelo.

“Fue desgarrador.” La gente salió de las casas para ayudar, pero no había nada que hacer, relató un vecino que presenció el momento del accidente. Otra mujer agregó: “Ellas quedaron en el asfalto. Una vecina trajo unas sábanas para taparlas. Para mí, el colectivo alcanzó a arrastrarlas unos metros”.

El impacto fue tan fuerte que ambas murieron en el acto, de acuerdo con lo constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que se trasladó rápidamente al lugar. En tanto, efectivos de Policía Vial y Policía Científica trabajaron durante varias horas para relevar pruebas, tomar testimonios y tratar de esclarecer la mecánica del siniestro.

El conductor del colectivo, un hombre de 36 años que manejaba con pasajeros a bordo, fue identificado y quedó bajo investigación en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

La noticia generó una fuerte conmoción en todo el barrio. La imagen de dos niñas fallecidas conmovió a la comunidad, que exige mayores medidas de seguridad vial en un sector donde la circulación es constante y peligrosa.