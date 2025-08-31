Minutos después de las 9.30 de la mañana del sábado pasado, se desató una violenta pelea entre dos hombres de 30 y 31 años en la esquina de Gabriela Mistral y Ricardo Güiraldes, frente a la Plaza de las 120 Viviendas en Centenario. El enfrentamiento terminó con uno de ellos herido con un arma blanca.

De acuerdo con lo informado por el portal Centenario Digital, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar. El menor de los involucrados declaró que había discutido fuertemente con su ex amigo y que luego ambos se tomaron a golpes de puño, hasta que el otro se retiró.

Minutos más tarde, los policías recibieron un aviso sobre un hombre que estaba ensangrentado en la zona de Pablo Neruda y Quinquela Martín.

La víctima, de 31 años, se encontraba consciente, aunque con visibles rastros de sangre en el rostro. Una ambulancia del hospital Natalio Burd lo trasladó para recibir asistencia médica.

Dos deportistas de Comodoro fueron distinguidos por el Senado de la Nación

Al ser examinado, los profesionales constataron que tenía un corte profundo en el pómulo derecho y otros dos en la frente. Pese a las lesiones, aparentemente provocadas con un arma blanca, el herido optó por no presentar una denuncia.

Hasta el momento no se logró establecer con qué objeto fue agredido ni si la herida ocurrió en la vía pública o dentro de una vivienda.