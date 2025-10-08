Dos detenidos en Neuquén tras un operativo policial por un auto robado usado en robos en el centro

Desde las primeras horas de este miércoles, la Policía del Neuquén llevó adelante dos allanamientos simultáneos en el barrio Villa Florencia, a metros del balneario del río Limay, en el marco de una investigación por el robo de un vehículo que habría sido utilizado por una banda delictiva para cometer asaltos en el centro neuquino.

Los procedimientos comenzaron a las 7 de la mañana en dos viviendas ubicadas sobre la calle Ceferino Namuncurá, a la altura de los números 1.040 y 1.060, según informó el comisario Alejandro Cares, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén.

“Son dos inquilinatos; en uno hay 16 departamentos y en el otro, 5. Fueron todos registrados sin incidentes y con la colaboración de los propietarios”, explicó Cares.

En una de las propiedades, el acceso principal era una precaria escalera lateral, mientras que la otra presentaba un frente azul con vidrios espejados.

Secuestraron un vehículo robado y detuvieron a dos sospechosos

El comisario Cares confirmó que los allanamientos arrojaron resultados positivos. En el lugar se secuestró un vehículo robado, que estaba estacionado en la vía pública justo enfrente de uno de los inquilinatos.

“Se realizó el secuestro del vehículo que estábamos buscando. Se presume que era utilizado para cometer robos en el centro de la ciudad”, afirmó el funcionario policial.

El auto tenía patente adulterada y el dominio no coincidía con la documentación original, lo que permitió confirmar que se trataba de un vehículo robado. Además, los investigadores lograron detener a dos personas sindicadas como responsables de la maniobra, quienes fueron trasladadas a una comisaría de la capital neuquina.

Hallaron drogas y objetos sospechosos

Durante el operativo, la Policía también encontró sustancias estupefacientes y elementos de dudosa procedencia, motivo por el cual se dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

“Estamos aguardando los resultados finales. Se dio con estupefacientes y elementos mal habidos, y se exigió a los ocupantes que justifiquen su procedencia”, detalló Cares.

Todos los inquilinos fueron trasladados a la comisaría para su identificación, mientras se completaban las diligencias judiciales en los departamentos.