Dos denunciados por violencia de género combatieron en el Gimnasio N° 1 de Comodoro

Este sábado a las 18 horas en el Gimnasio Municipal N° 1 de Comodoro se llevó adelante un combate de artes marciales mixtas entre dos hombres denunciados por violencia de género.

Se trata de Mauro Barría, instructor de MMA de Comodoro Rivadavia y de Mauricio “La Furia” Paré, miembro del Salón de la Fama de MMA y oriundo de Corrientes. Paré fue condenado por lesiones graves hacia su pareja y Barría también fue denunciado por amenazar y golpear a su ex.

En este último caso, ocurrido a principios de año en al ciudad, la mujer hizo pública las más de tres denuncias realizadas hacia el instructor de MMA de 36 años y creó una página de Facebook en la que muestra y cuenta las escenas de violencia que sufrió por parte del entrenador.

“Nunca sentí tanta vergüenza y autorreproche con lo que me pasó con esta persona. Me sentí muy mal, lo oculté pero no pude más porque me amenaza y tengo que resguardar mi integridad física y la de mi hijo ya que somos los dos solos. La justicia es lenta, pero te voy a dar batalla. Me quitaste una parte de mi alma, lo que a vos te hace falta”, comentó en uno de sus posteos.

La última denuncia realizada por la mujer en el juzgado de familia fue en enero de este año por “incumplimiento de la prohibición de acceso, acercamiento y de comunicaciones telefónica”, ya que según cuenta el hombre sigue amenazándola por mensajes.

En otro de los posteos, la víctima comentó: “Barría me agarró sola, me acorraló, me pateó las rodillas, las piernas, las muñecas, las costillas y el golpe que me derriba fue una patada frontal. Quedé inmovilizada y sin aire. Era como estar en el ring peleando con un adversario superior”.

En el año 2012, Barría fue noticia por haber sido baleado en una de sus piernas. El autor de los disparos en ese hecho fue su ex suegro, quien le disparó para evitar que su hija fuera nuevamente golpeada tras varios hechos de violencia. En ese entonces, Barría ya contaba con más de tres denuncias de violencia familiar.

LA DENUNCIA CONTRA MAURICIO PARÉ

Mauricio Paré fue condenado por el Tribunal Oral Penal de Goya en marzo de 2018 a 5 años de prisión por la comisión del delito de “lesiones graves doblemente calificadas por la relación de pareja y mediando violencia de género”, por pegarle a su novia que lo denunció ante la Comisaría de la Mujer.

El hecho ocurrió en octubre de 2016. Hasta el año pasado, el condenado llevaba cumplidos los dos tercios de la pena, por lo que se solicitó su libertad condicional, la cual fue negada en mayo del año pasado por la Jueza María Teresa Zacarías. La magistrada fundó su decisión en que no estaban dadas las condiciones psicológicas de Paré para que se reinserte socialmente.

Pese a esto, el 5 de diciembre de 2020 en Buenos Aires, Paré ingresó al Salón de la Fama de las Artes Marciales. La entidad destacó a Paré “con una extensa y exitosa carrera profesional, en Kickboxing y MMA”.

El Presidente del Salón de la Fama en Argentina, Juan Martín Alva, le había dado la bienvenida: “El Salón de la Fama de las Artes Marciales se enorgullece en dar la bienvenida a estas leyendas de las Artes Marciales y Deportes de Combate como miembros de honor. Sus contribuciones al deporte están bien documentadas y su elección al Salón es bien merecida”.