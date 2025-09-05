En la madrugada de este viernes 5 de septiembre, alrededor de la 1:45, se produjo un choque entre dos autos en la intersección de las calles Yrigoyen y Ramos Mejía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como resultado del impacto, una persona manifestó dolores en una de sus manos y fue trasladada al hospital de manera preventiva por personal médico.

Según se supo, el accidente involucró a dos vehículos: un Ford Focus conducido por un joven de 19 años, que iba acompañado por una mujer de 20; y un Volkswagen Gol Trend, manejado por una mujer de 25 años, quien llevaba como acompañante a un hombre de 23.

Al llegar al lugar, personal policial constató que ambos conductores se encontraban ilesos, mientras que el acompañante del segundo vehículo manifestó dolor en su mano izquierda. De esta forma, fue asistido por personal médico, que descartó lesiones graves.

Por otra parte, ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultados negativos. La documentación de los rodados estaba en regla y no se detectaron irregularidades. Como parte del procedimiento habitual, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva, y se hicieron presentes peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

Según informó Diario Jornada, los conductores participaban de una picada que terminó en un fuerte accidente. Cabe recordar que se dio en la zona donde, el pasado lunes 25 de agosto, una mujer identificada como Maira Remolcoy, de aproximadamente 36 años, falleció en Comodoro Rivadavia. En ese trágico caso la responsabilidad del siniestro habría recaído en el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, vehículo donde viajaban hasta ocho personas, quedó detenido.

Este viernes por la madrugada, alrededor de las 4:50, un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia volcó en la circunvalación de Caleta Olivia, frente a la empresa FRÍOSUR.

El accidente ocurrió entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda hacia Cañadón Seco, en la ciudad del Gorosito.

A bordo del vehículo se encontraban 30 pasajeros. Según confirmó el comisario Cristian Cancinos en diálogo con Diario Jornada, varios de ellos resultaron heridos tras el choque contra los retenes de cemento que se encuentran en la circunvalación. El impacto provocó que el colectivo volcara sobre un zanjón.

Los heridos fueron asistidos inicialmente en el lugar y luego trasladados al Hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia para recibir atención médica. Fuentes policiales y de emergencia permanecen en el lugar para esclarecer las causas del accidente y brindar apoyo a los afectados.

Las primeras hipótesis señalan que el conductor podría haberse quedado dormido, aunque no se descartan otras causas, como la falta de iluminación en el sector, lo que habría dificultado la visibilidad en el momento del accidente, detalló La Opinión Austral.

Por el momento, las autoridades recomiendan precaución en la zona mientras se realizan las tareas de limpieza y se restablece la normalidad en el tránsito. Se esperan novedades sobre el estado de salud de los pasajeros y posibles informes oficiales en las próximas horas.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR