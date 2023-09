La media sanción a la Ley de reforma del impuesto a las ganancias que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana volvió a marcar "la grieta" que existe entre los diferentes espacios políticos y un fiel reflejo de lo sucedido es observar cómo votaron los cinco legisladores nacionales que tiene Chubut en la Cámara Baja.

Mientras que dos de los tres diputados, que responden al ahora denominado espacio Unión por la Patria, acompañaron la medida enviada al Congreso por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, debido a que una diputada se ausentó al momento de la votación, en la otra vereda: la de Juntos por el Cambio, los dos legisladores de esa alianza rechazaron tal modificación argumentando, entre otras cuestiones, que se trató de una medida electoralista, pese a que días atrás del debate desde ese sector se pidió que se envíe tal proyecto al Congreso.

Clausuraron un comercio en Chubut y la carne secuestrada será donada a dos comedores escolares

Por Chubut votaron en contra la comodorense Ana Clara Romero y el ahora intendente electo de Esquel, Matías Taccetta, quien venía promoviendo que el ítem “Zona Desfavorable” en Chubut, deje de pagar, precisamente, Impuesto a las Ganancias.

En tanto que a favor de la reforma que ahora pasó al Senado, lo hicieron los diputados nacionales Santiago Igón y Eugenia Alianiello, ambos del Frente de Todos. Mientras que su otra compañera de bancada, Estela Hernández, estuvo ausente al momento de emitir su voto.

Reconstrucción de la Ruta 3: quedará pavimentada y evalúan construir más caminos alternativos

Los argumentos

Tras la discusión en el recinto que terminó con 135 votos a favor y 103 en contra, los diputados manifestaron sus posturas a través de sus redes sociales.

La diputada Ana Clara Romero escribió: "Hoy discutimos una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, una trampa electoralista que nos impidió trabajar seriamente una reforma impositiva integral, que sea equitativa con todos los sectores y sobre todo SOLIDARIA CON LAS PROVINCIAS, que se verán vaciadas de recursos frente a estas modificaciones que no compensan en los recursos que nos van a quitar, ni los gastos de la política que se recortarán para no seguirnos hundiendo en un espiral inflacionario" Y agregó: "$ 25.711.000.000 millones nos va a costar a los chubutenses, van a faltar de las escuelas, de las rutas y de los Hospitales.Es fácil ser demagógicos jugando con el bienestar de las provincias y de los 47.000.000 de argentinos. Argentina necesita racionalidad, está quebrada y nos impone una enorme responsabilidad".

Rige una alerta amarilla por lluvias intensas para Comodoro

En tanto que el diputado Matías Taccetta usó su cuenta de X para responderle al ex candidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, quien había indicado en esa red social que tanto a la comodorense Ana Clara Romero como al intendente electo de Esquel: "les importa tres pepinos la realidad de la gente", a lo que el legislador nacional que votó en contra le respondió: "Por no entender la realidad de toda la provincia perdió la elección. Muchas localidades no poseen la bendición de tener empleados de altos ingresos y esta medida las perjudica. Peronismo sin redistribución de ingresos, peronismo liberal e inflacionario".

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Todos, Eugenia Alianiello, tras acompañar la medida y luego del debate escribió: "Acompañando a más de 800 mil trabajadores y sus familias que están esperando esta recomposición tan importante de sus salarios, dimos media sanción a la ley para modificar el #ImpuestoALasGanancias. No tenemos dudas de que éste es el camino" y cerró: "#ElSalarioNoEsGanancia".

Grave accidente en la Ruta 26: un conductor despistó y volcó por la nieve acumulada

En tanto que Santiago Igón, que junto al bloque del Frente de Todos aprobó las modificaciones salió a cruzar por las redes sociales a la diputada Ana Clara Romero expresando, a raíz de lo que la legisladora había escrito, que "Subestimar a los electores no justifica el voto negativo. Es un reclamo histórico, fue una promesa de Macri para ganar las elecciones y no cumplió. Hoy pudimos llevar alivio a un sector, falta mucho más". Y remató: "Nunca hay argumento para votar en contra de los trabajadores y trabajadoras".

Finalmente Estela Hernández, la única legisladora de Chubut que estuvo ausente al momento de votar, no emitió ninguna opinión en sus redes sociales.