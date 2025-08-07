Dos adolescentes fueron demorados este martes en San Carlos de Bariloche tras una intensa persecución policial que comenzó con una insólita estafa: fueron a comprar marihuana, pero les entregaron pétalos de rosa. La secuencia terminó con un choque, una caída a un zanjón y varios daños materiales.

La información fue confirmada por fuentes policiales, quienes relataron que todo comenzó en la esquina de Onelli y 25 de Mayo, donde los jóvenes se encontraron con un supuesto vendedor de droga. Luego de recibir lo que pensaban que era cannabis, descubrieron que les habían dado pétalos de rosa. Furiosos, comenzaron a agredir al presunto estafador a golpes y con armas blancas.

La situación fue presenciada por varios testigos, quienes inicialmente creyeron que se trataba de un robo violento. Sin embargo, la investigación posterior aclaró que se trató de un conflicto entre comprador y vendedor en una operación ilegal frustrada. Tras el ataque, los adolescentes huyeron en un Peugeot y comenzó una persecución a alta velocidad por distintas calles del centro barilochense.

Durante la fuga, recorrieron las calles Otto Goedecke, Brown, Onelli y 2 de Agosto hasta llegar a Wiederhold y la Ruta 40, donde colisionaron contra un Renault Scénic ocupado por una mujer y su hijo de 11 años. Afortunadamente, ambos sufrieron solo golpes leves.

La huida terminó cuando el vehículo de los adolescentes cayó a un zanjón, donde fueron alcanzados por la Policía de Río Negro. A pesar de haber protagonizado una serie de hechos ilegales, hasta el momento solo se les imputa el cargo de “resistencia a la autoridad”, por intentar evadir el operativo policial.