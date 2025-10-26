Dos accidentes con minutos y metros de diferencia alteraron la mañana en Comodoro

La mañana de este domingo comenzó con dos accidentes ocurridos con pocos minutos de diferencia y a menos de 500 metros de distancia, que generaron demoras y sorpresa entre los automovilistas que transitaban por la zona céntrica de Comodoro Rivadavia.

El primero de los siniestros se registró frente a la estación de servicio Eureka, donde una camioneta perdió el control y terminó sobre el guardarraíl.

Personal policial y de tránsito acudió al lugar para ordenar la circulación y evaluar los daños.

Minutos más tarde, otro incidente se produjo sobre la misma traza, cuando un vehículo ingresó de manera violenta al predio del Chalet Huergo, impactando contra el cerco perimetral.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Hasta el momento se desconocen las causas de ambos hechos, aunque no se reportaron heridos de gravedad. Las autoridades investigan si existió alguna relación entre los dos episodios ocurridos en tan corto lapso.