Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, lo que genera inquietudes sobre si habrá feriado el día siguiente, lunes 27 de octubre, y cómo se organizarán las clases en colegios públicos y privados.

La respuesta oficial es que no existe feriado nacional el lunes 27 de octubre de 2025. No obstante, algunas instituciones educativas, organismos públicos y privadas podrían otorgar asueto parcial o reducir horarios de atención, principalmente para permitir la organización interna y descanso del personal tras la jornada electoral.

En lo que respecta a la actividad escolar, es importante tener en cuenta que, como sucede en otras elecciones, el lunes por la mañana se realizan tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos que funcionaron como mesas de votación. Esto implica que los alumnos del turno mañana podrían no tener clases, mientras que la actividad en el turno tarde podría desarrollarse con normalidad, dependiendo de la jurisdicción y la decisión de cada dirección escolar.

Por lo tanto, padres y alumnos deben consultar con sus colegios para confirmar si habrá clases o si se reprogramará la jornada educativa. La medida busca garantizar la seguridad y limpieza de los espacios escolares tras el paso de las elecciones, evitando riesgos y asegurando que los colegios estén listos para recibir nuevamente a los estudiantes.

Para contextualizar, el calendario de feriados y días no laborables 2025 en Argentina incluye fechas como:

1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

18 y 19 de abril: Semana Santa

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

25 de diciembre: Navidad

Entre otros días no laborables o trasladados a lo largo del año, pero el lunes 27 de octubre no figura como feriado oficial.

En conclusión, la jornada laboral y educativa del lunes posterior a las elecciones no será feriado. Sin embargo, algunas escuelas podrían suspender o modificar parcialmente sus clases en el turno mañana debido a la limpieza y organización post electoral. Por eso, se recomienda a padres y tutores verificar con cada institución educativa antes de enviar a los alumnos.