La conmoción continúa en el barrio Nueva España de Neuquén tras el brutal asesinato de un bebé de apenas un mes y siete días a manos de su padre, quien permanece detenido con prisión preventiva por cuatro meses.

El lunes por la noche, a las 20:30, decenas de vecinos se reunieron frente a la vivienda ubicada sobre la calle Los Olmos, donde ocurrió el crimen durante la madrugada del sábado. En un clima de profundo dolor, encendieron velas en la vereda y guardaron un minuto de silencio que se extendió mucho más del tiempo previsto, en homenaje al pequeño.

Reclamo de justicia y seguridad

La concentración se desarrolló en calma y con un fuerte pedido de justicia. En el lugar hubo presencia de efectivos de la Comisaría 20, quienes mantienen consigna en la vivienda, aunque el operativo fue pacífico y no se registraron incidentes.

Uno de los vecinos expresó que la idea principal fue “recordar al pequeño con un minuto de silencio y pedir que nunca más suceda algo así en el barrio”, donde la mayoría de los residentes se conocen desde hace años.

El dolor se mezcló con la preocupación por la seguridad en el sector. Los habitantes de Nueva España sostienen que la dependencia policial más cercana, ubicada en el Parque Industrial, se encuentra demasiado alejada, lo que dificulta la respuesta rápida ante emergencias.

Movilización hacia la comisaría

Ante esta situación, los vecinos anunciaron que este martes a las 17:30 realizarán una movilización desde el acceso al barrio, sobre la Ruta 7, hasta la Comisaría de Parque Industrial. El objetivo es reclamar la instalación de una posta policial en la zona que brinde mayor presencia preventiva y acompañe la seguridad de las familias.

El crimen que conmocionó a Neuquén

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada cuando el padre del bebé lo golpeó brutalmente dentro de la vivienda. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Natalio Burd, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

La Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado, mientras avanza la investigación por el homicidio que sacudió a toda la provincia.