La Policía de Río Negro y de Neuquén confirmó que, minutos después de las 21 horas de este jueves, fue extraído de la costa del lago Nahuel Huapi el cuerpo de Héctor Horacio Hernández, quien era intensamente buscado desde el miércoles 22 de octubre.

El hallazgo puso fin a una búsqueda interprovincial que se había desplegado en la zona del río Limay, con la intervención de equipos de rescate, unidades lacustres y personal judicial de ambas provincias.

Dos días de búsqueda coordinada entre Río Negro y Neuquén

Hernández, de 60 años, había sido reportado como desaparecido luego de ausentarse de su domicilio en el barrio Las Victorias, al este de Bariloche. Antes de retirarse, dejó una nota, dinero en efectivo y algunas pertenencias personales, lo que generó preocupación inmediata en su entorno familiar.

Este jueves al mediodía, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el equipo fiscal se constituyó en la zona de la desembocadura del río Limay, en jurisdicción compartida entre Río Negro y Neuquén. Gracias a la colaboración de la Policía neuquina, se pudo confirmar que Hernández había pasado frente al puesto caminero, lo que orientó la búsqueda hacia el sector del Mirador del río Limay.

El operativo de rescate en el lago Nahuel Huapi

Cerca de las 17 horas, un grupo de búsqueda divisó un cuerpo flotando en el área del Mirador del río Limay, sobre la costa neuquina del Nahuel Huapi. Horas después, las autoridades confirmaron la identidad del fallecido como la de Héctor Horacio Hernández.

El operativo de recuperación del cuerpo se extendió hasta la noche. Pasadas las 21 horas, personal lacustre y de criminalística logró extraer el cuerpo del lago. En el lugar trabajaron de manera conjunta la Policía de Río Negro, la Policía de Neuquén, el Gabinete de Criminalística y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Por disposición del asistente letrado Ramiro Amaya, el cuerpo será trasladado a la ciudad de Neuquén para realizar la autopsia correspondiente, que permitirá determinar la causa y data de muerte.

En el operativo intervinieron además la fiscal jefa de Bariloche, el fiscal de Villa La Angostura y el juez en turno, debido al carácter interprovincial del área de búsqueda.