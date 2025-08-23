Dolor en Comodoro: confirmaron quiénes son los fallecidos en el accidente de Ruta 5 en Pehuajó

Tres integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia perdió la vida este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la localidad bonaerense de Francisco Madero, partido de Pehuajó.

El siniestro vial se registró este sábado en el kilómetro 389,5 de la Ruta Nacional N.º 5 cuando un Fiat Argo, en el que viajaban cinco personas, impactó de lleno contra un camión Fiat Iveco.

Como consecuencia del fuerte hecho, según indicaron fuentes a ADNSUR, murieron en el lugar Amílcar Nicoletti y sus dos hijos: Ian, alumno de primer grado división “B” del Colegio Salesiano Dean Funes, y Yasmín, de 15 años, estudiante de bellas artes en un colegio de la localidad petrolera . La madre de los niños y mujer de Amílcar, cuyo nombre no fue informado, permanece internada en grave estado, mientras que una quinta persona también resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

La Policía de Seguridad de Pehuajó trabajó en el lugar junto a personal de emergencias, que confirmó los decesos y procedió a asistir a los heridos.

El hecho generó profunda consternación en Comodoro Rivadavia. El Colegio Salesiano Dean Funes comunicó que el lunes 25 de agosto permanecerá cerrado por duelo en memoria de Ian, mientras que el martes 26, a las 16, se celebrará una misa en el gimnasio de la institución en homenaje a la familia fallecida.

La investigación judicial intenta establecer las causas que provocaron la colisión, mientras la comunidad educativa y vecinos de la ciudad petrolera acompañan con dolor a los allegados de las víctimas.

Según informó el diario La Mañana, el violento impacto determinó que el camión se incendiara, generando su destrucción total. Las personas fallecidas murieron instantáneamente como resultado del impacto.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se ocuparon de las tareas de extinción de las llamas, registrándose también la presencia de peritos de la Policía Científica de Pehuajó.