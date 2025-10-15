Este miércoles 15 de octubre de 2025, el dólar oficial subió $20 respecto al cierre del día martes 14. Por lo tanto, se ubicó en $1.355 para la venta y $1.405 para la compra. Mientras que el dólar paralelo se encuentra en $1.455 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.826,50

Dólar mayorista: $1.386

Dólar MEP: $1.441,20

Dólar CCL: $1.462,51

Dólar cripto: $1.433,82

Por otro lado, el riesgo país se sitúa en 1.026 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma. Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR