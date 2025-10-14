Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo e investigan si se trata del remisero desaparecido

La Justicia de Entre Ríos analiza en estas horas si el cuerpo hallado en Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacios, desaparecido luego de trasladar en su auto a Pablo Laurta, actualmente detenido por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

Días antes de cometer los asesinatos, Laurta había contratado a Palacios para realizar un recorrido que incluyó la Ruta Provincial N°22, la autovía Nacional 14, caminos rurales de Estancia Grande, Puerto Yeruá y General Campos, continuando por la Ruta Nacional N°18 hasta San Salvador, Villaguay y, finalmente, Córdoba.

El trayecto quedó registrado en las cámaras de seguridad a lo largo de la ruta. Según informaron las autoridades de Entre Ríos, este domingo se llevaron a cabo varios rastrillajes por ese recorrido hasta que finalmente encontraron el cuerpo del remisero.

Los investigadores sospechan que Laurta habría eliminado a Palacios en algún punto del camino y que el propio remisero conducía su Toyota Corolla, vehículo del cual Laurta luego se desligó.

Laurta quedó detenido el domingo pasado cuando ya estaba alojado en un hotel de Concordia mientras gestionaba un servicio de taxi para escapar a su país de origen, Uruguay. Está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra.

El objetivo del hombre era escapar a Uruguay con su hijo de 5 años, fruto de su relación con Giardina.

El martes 7 de octubre, minutos antes de las 20, Laurta se reunió con Palacios frente a la Terminal de Ómnibus de Concordia, provincia de Entre Ríos.

La cámara de seguridad de un local cercano registró cuando Laurta se acercó al auto de Palacios, que estaba estacionado en la puerta del comercio ya con el baúl abierto.

Según había informado Palacios a su hermana, esa noche debía realizar un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba, viaje por el cual evalúan que le iban a pagar 1.500.000 pesos.

Sin embargo, luego de la medianoche, el celular del remisero se apagó en la provincia de Santa Fe y se perdió todo tipo de rastro con el chofer.

Dos días después de su desaparición, su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció totalmente calcinado en un camino rural cerca de Villa Retiro, en la periferia de la capital cordobesa.

En las últimas horas, se confirmó que la billetera del remisero desaparecido fue hallada en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú.