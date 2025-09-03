En un contexto de creciente tensión social y hechos de violencia que se vuelven cada vez más frecuentes en la vida cotidiana, los espacios públicos, como la calle o el transporte, se convirtieron en escenarios de agresiones inesperadas y brutales.

Peleas por motivos menores, discusiones que escalan sin control y reacciones desmedidas forman parte de una postal preocupante que se repite a lo largo del país.

En las últimas horas, un joven que viajaba en un colectivo fue víctima de una brutal agresión luego de una discusión con otro hombre en el transporte.

Según fuentes policiales y testimonios, el hecho comenzó en una garita ubicada sobre la estación de trenes Castello, en Aldo Bonzi. Allí, la víctima pidió permiso para pasar junto a un hombre que estaba sentado en la escalera interna del vehículo.

Tras un intercambio verbal tenso, el hombre se levantó e intentó iniciar una pelea, aunque el viaje continuó con normalidad.

Sin embargo, en la calle Soldado Juan al 1400, en Villa Celina, el joven descendió del colectivo sin notar que el agresor lo seguía. En ese momento, lo atacó de forma sorpresiva, golpeándolo al menos dos veces en la cabeza con un martillo.

Tras el violento hecho, la víctima intentó escapar, pero cayó al piso y siguió siendo atacada. Luego de un momento, el agresor escapó y es intensamente buscado por la policía. En el lugar, la situación fue captada por una cámara de seguridad en la zona y se espera que sirva para identificarlo.

Según se supo, el joven sufrió fractura de cráneo y múltiples lesiones, informaron desde el hospital, y se encuentra internado. También fue sometido a una intervención quirúrgica y está en recuperación. Asimismo, sus familiares pidieron justicia y remarcaron que fue un ataque “cobarde y premeditado”.

“YA ESTÁ, ME LA MANDÉ”: MATÓ A PUÑALADAS A SU EX TRAS UNA VIOLENTA DISCUSIÓN POR LOS MUEBLES

Un nuevo femicidio conmocionó a la provincia de Mendoza este pasado martes por la tarde. Sandra Norma Sánchez, una mujer de 57 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Manuel Valdovino, en medio de una violenta discusión relacionada con la división de muebles tras la separación de la pareja.

El trágico hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rópolo al 6.500, cuando Valdovino llegó con la supuesta intención de retirar pertenencias. Sin embargo, la situación se descontroló rápidamente y terminó con un ataque brutal. Según los vecinos presentes, la víctima recibió un puntazo en la axila izquierda que le provocó una hemorragia grave.

Los gritos desesperados de Sandra llamaron la atención de quienes vivían cerca, y varios vecinos intentaron socorrerla. “Perdía mucha sangre, por la axila y la boca”, dijeron testigos, quienes realizaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la ambulancia, que demoró más de media hora en arribar, detalló Diario El Sol.

Pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el lugar, ante la tristeza y el shock de sus familiares, quienes llegaron rápidamente al lugar. La hija de Sandra estaba presente y presenció el fatal desenlace.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR