Un hombre rompió los cristales de la ventana de la casa donde vive con su pareja y se cortó la cara, en medio de una fuerte discusión que sucedió este lunes a la madrugada. El joven de 27 años, que se encontraba alterado, fue trasladado al hospital con el heridas en el rostro.

Según fuentes policiales, la víctima, una mujer de 28 años, no quiso denunciar a su pareja. Aún así, las autoridades pusieron en conocimiento de estos hechos a la Comisaría de la Mujer, que podrían derivar en una causa de violencia de género.

Según la Policía, la víctima estaba discutiendo con la pareja, que estaba fuera de control y tenía la cara ensangrentada, debido a que se había destruído el cristal de la ventana con su cabeza.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, el hombre los increpó y volvió a golpear su rostro contra los cristales de la venana. La Policía aprehendió de inmediato al agresor, que fue trasladado al hospital donde los médicos le curaron las heridas.

Trelew: una mujer atacó a los arañazos en la cara a un policía y terminó detenida

Según las fuentes, la víctima declaró que su ex pareja fue quien había una iniciado una discusión por "celos". La mujer, no obstante, no quiso hacer la denuncia y la causa quedó caratulada como "daños" en la vivienda.

El hombre quedó imputado y recuperó la libertad tras permanecer varias horas en la comisaría.