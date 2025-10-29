Un estremecedor episodio de violencia de género sacudió el barrio Ejército Argentino, en la ciudad de Santiago del Estero, durante la madrugada del pasado martes.

Un joven de 27 años, identificado como Gastón Joaquín Orieta, fue apuñalado en el corazón con un cuchillo de carnicero por su pareja, una mujer de 25 años llamada Micaela Gómez. La agresora fue detenida inmediatamente y está imputada por intento de homicidio.

DISCUTIÓ POR DINERO Y TERMINÓ APUÑALANDO A SU NOVIO

Según precisaron las fuentes policiales y judiciales que llevan adelante la investigación, el violento hecho se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada en una vivienda ubicada en el lote 7 del mencionado barrio. El conflicto habría surgido a raíz de una discusión por motivos económicos entre la pareja, situación que derivó en la agresión de Gómez hacia Orieta.

Misterio en un hotel transitorio: un hombre fue encontrado muerto y buscan a una mujer que escapó

Durante la disputa, Gómez tomó un cuchillo de carnicero, arma que utilizó para apuñalar a su pareja en el tórax, afectando el corazón del joven. Este ataque dejó en estado crítico a Gastón, quien logró pedir auxilio a tiempo.

Tras escuchar los gritos de auxilio, familiares y vecinos acudieron inmediatamente para asistir a la víctima. El joven fue trasladado rápidamente al Hospital Regional de Santiago del Estero, donde fue sometido a una compleja y delicada cirugía con el objetivo de salvarle la vida. Durante la operación de urgencia, los profesionales médicos lucharon por estabilizar su estado que, hasta el momento, sigue siendo reservado.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Orieta permanece internado en la unidad de terapia intensiva, y los médicos informaron que las próximas 72 horas serán decisivas para su evolución y posible recuperación. Los pronósticos son prudentes debido a la gravedad de la herida, ya que una lesión en el corazón representa un cuadro de alta complejidad y riesgo vital.

La causa está a cargo de la fiscal Andrea Juárez, quien ordenó el secuestro inmediato de evidencias esenciales para la investigación, incluyendo los teléfonos celulares de ambos involucrados, el cuchillo de carnicero utilizado en la agresión, prendas de vestir y otros objetos personales que podrían aportar detalles del hecho.

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

La agresora, Micaela Gómez, fue detenida por la policía y alojada en una celda femenina a la espera de la fecha para su indagatoria. La fiscalía solicitó que Gómez sea examinada por un médico de Sanidad Policial para evaluar su estado de salud mental y físico antes de cualquier declaración formal.

Los voceros oficiales confirmaron que la discusión que desencadenó la agresión fue motivada por un problema económico, aunque aún se investigan otros posibles agravantes o antecedentes en la relación.

Con información de TN y Diario Panorama, editada y redactada por un periodista de ADNSUR