En un dramático episodio ocurrido en la ciudad de Salta, este pasado domingo 10 de agosto una mujer fue víctima de un intento de femicidio a manos de su pareja, quien la empujó a un canal tras una fuerte discusión a la salida de un bar de karaoke ubicado en la intersección de la avenida Artigas y Hipólito Yrigoyen.

La secuencia de violencia se desató a plena luz del día y frente a varios testigos, generando conmoción en la ciudad salteña.

Según relataron testigos presenciales, la pareja comenzó a discutir mientras caminaban por la vereda y la situación rápidamente escaló en violencia. El agresor tomó a la mujer del cuello, la golpeó y la lanzó al canal, donde cayó desvanecida. Un testigo describió lo ocurrido diciendo: "La agarró desde atrás, la golpeó y, sin dudarlo, la tiró al canal. Cayó totalmente desvanecida, fue terrible".

Tras arrojarla al agua, el hombre también se tiró al canal con la aparente intención de suicidarse, pero fue detenido en el lugar por la policía.

La víctima permaneció al menos 15 minutos dentro del canal, inconsciente y atrapada, hasta que un operativo de emergencia encabezado por Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta, con apoyo del Sistema de Atención para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), logró rescatarla usando escaleras, sogas y camillas rígidas para estabilizarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, donde ingresó con múltiples golpes y sangrado, pero se encontraba fuera de peligro y se esperaba que le otorgaran el alta médica en las horas siguientes.

La intervención de los transeúntes que presenciaron la agresión fue fundamental para salvar la vida de la mujer, pues alertaron inmediatamente a las autoridades y señalaron al agresor, facilitando su rápida captura.

La Fiscalía de Violencia de Género, bajo la conducción de la fiscal María Luján Sodero Calvet, tomó intervención en el caso y tras evaluar las pruebas y testimonios, amplió la acusación contra el hombre de 34 años imputándolo por tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y violencia de género (intento de femicidio). Además, se incluyeron cargos por coacción en concurso real, amenazas con arma, y lesiones leves agravadas por la relación de pareja y género.

Las investigaciones también están indagando si el agresor se encontraba bajo la influencia de alcohol u otra sustancia en el momento del ataque, para lo cual se realizaron estudios toxicológicos.

Con información de El Tribuno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR