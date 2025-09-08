La Justicia de Chubut abrió una investigación contra Matías Eliseo Rufino (28), imputado como presunto autor del delito de lesiones leves tras un violento episodio ocurrido el pasado 14 de marzo en la estancia La Numancia, ubicada a 15 kilómetros de Aldea Beleiro.

Según consta en la denuncia, ese día el acusado mantuvo una discusión con un compañero de trabajo que derivó en agresiones verbales y, posteriormente, en un ataque con un cuchillo. La víctima sufrió heridas cortantes múltiples en ambas manos y en el brazo derecho.

En la audiencia, el juez Ariel Quiroga autorizó la apertura formal de la investigación y otorgó un plazo de seis meses para que el funcionario de fiscalía Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter presenten la acusación pública.

Durante el inicio del acto judicial, la fiscalía relató los hechos y ratificó la calificación legal de lesiones leves contra Rufino.

El imputado, que participó de manera remota desde Trelew, sostuvo en su descargo que existían situaciones de maltrato constante con su compañero de tareas.

Finalmente, la defensa pública se opuso a la apertura y pidió que se incorporen los dichos de su asistido en el análisis de las pruebas que se desarrollen en el proceso.

Durante un fin de semana marcado por una amplia oferta de actividades deportivas y culturales, las localidades de Esquel y Trevelin se convirtieron en el epicentro de numerosos eventos que convocaron a una gran cantidad de vecinos y visitantes.

En este contexto, la Unidad Regional Esquel, a cargo del comisario inspector Hugo Melipil, desplegó un operativo especial orientado a garantizar la seguridad y el orden durante estos días de alta concurrencia.

El episodio más destacado tuvo lugar en la localidad de Corcovado el pasado sábado por la noche. Poco después de las 20:30 horas, agentes policiales acudieron a un llamado por una pelea entre al menos tres hombres en la vía pública. Durante la intervención, los oficiales fueron alertados de que uno de los involucrados portaba un arma de fuego.

Tras confirmar esta información, la policía procedió al secuestro preventivo del arma y a la aprehensión del individuo que la portaba. La investigación posterior indicó que el detenido habría intentado utilizar el arma contra otro participante en la gresca.

La Fiscalía de Esquel intervino rápidamente en el caso y, tras la audiencia de control de detención realizada el domingo, el hombre quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.