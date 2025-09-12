Un viaje en micro de larga distancia en la provincia de Río Negro terminó en una verdadera odisea para un pasajero, que quedó varado en la ruta sin agua, sin comunicación y finalmente fue bajado a la fuerza, quedando solo en la ruta sin sus pertenencias. Ahora inició una demanda judicial contra la empresa de viajes.

El hecho ocurrió cuando el damnificado realizaba un viaje desde Cipolletti hasta Sierra Grande. Justamente, esas circunstancias: mientras viajaban por la ruta, a pocos kilómetros de Chimpay, tuvieron un percance por falta de combustible.

Los pasajeros tuvieron que permanecer varados durante varias horas sin asistencia, hasta que policías y bomberos intervinieron para improvisar un traslado. Recién cerca de las 22 horas llegó otro colectivo para continuar el recorrido hacia la costa rionegrina, según publica Canal 12.

Sin embargo, la situación se agravó durante la madrugada siguiente. Según relató el pasajero afectado, el micro pasó de largo el punto donde debía descender, en cercanías de Sierra Grande.

Ante su reclamo, los choferes reaccionaron de manera violenta. El pasajero dijo que fue insultado y que, para obligarlo a bajar, uno de los conductores que viajaba fuera de servicio descendió del colectivo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, amenazándolo.

De esa manera, lo hicieron bajar en plena ruta, lejos de su destino y sin su valija.

El pasajero quedó abandonado a la intemperie, sin sus pertenencias y sin ningún tipo de asistencia, luego de un viaje que debía ser de rutina pero que terminó en una experiencia traumática.

UNA DEMANDA MILLONARIA

La víctima presentó reclamos en Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos y ofreció una compensación que fue rechazada.

Tras una instancia fallida de mediación, el pasajero inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.

El fallo acreditó tanto la vulnerabilidad del pasajero como la violación de sus derechos, determinando que sufrió daño material, moral y un perjuicio agravado por la indiferencia de la empresa frente a los reclamos administrativos.

La empresa Andesmar fue condenada a pagar $1.400.000 por daño directo, $200.000 por daño extrapatrimonial y otros $200.000 en concepto de daño punitivo, más intereses. En total, la indemnización supera los $1.800.000 de pesos.

La sentencia marca un precedente en materia de derechos de usuarios de transporte de larga distancia y refuerza la importancia de garantizar un servicio seguro, digno y respetuoso.