Un control de rutina de la policía al cierre de los locales nocturnos terminó con dos hombres detenidos tras atacar a dos efectivos. Ocurrió en la localidad de Esquel.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, cerca de las 6:15 horas, afuera del Disco Club, cuando personal policial intervino tras recibir un alerta sobre una discusión entre clientes del local.

Al llegar, los agentes se encontraron efectivamente con dos hombres que se retiraban del lugar, luego de mantener una pelea con otros concurrentes dentro del establecimiento nocturno.

Fue en esas circunstancias que uno de los involucrados adoptó una actitud hostil y agresiva, empujando a una empleada policial presente en el operativo.

La situación escaló rápidamente, ya que una oficial intentó mediar y recibió un golpe de puño en el pómulo izquierdo; además, fue tomada de la campera, provocando daño en su porta jineta.

La rápida reacción del resto del personal policial permitió reducir a los agresores, identificados como hombres de 26 y 25 años, quienes fueron inmediatamente trasladados a la dependencia policial local. Allí quedaron a disposición de la autoridad competente, iniciándose las actuaciones correspondientes por atentado y resistencia a la autoridad, así como por daños contra bienes del Estado.

La intervención rápida de los efectivos permitió contener la situación sin que hubiera heridos de gravedad, aunque la oficial agredida debió recibir atención por el golpe recibido.

Las autoridades policiales recordaron que la cooperación con la fuerza y el respeto a las normas de convivencia en locales nocturnos son fundamentales para prevenir incidentes, y aseguraron que se continuará con los operativos de control de manera rutinaria para garantizar la seguridad de la comunidad y de quienes concurren a los boliches de la ciudad.

